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В Армении начато уголовное дело против застройщика за неуплату налогов на $600 тыс.

В Армении начато уголовное дело против застройщика за неуплату налогов на $600 тыс. В Армении компания, занимающаяся строительством жилых домов, не выплатила в бюджет налоги в размере 246 млн драмов или свыше 600 тыс. долларов.
В регионе
30 сентября 2024 г. 17:15
В Армении начато уголовное дело против застройщика за неуплату налогов на $600 тыс.

В Армении компания, занимающаяся строительством жилых домов, не выплатила в бюджет налоги в размере 246 млн драмов или свыше 600 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале, марте и апреле текущего года компания представила в Комитет госдоходов единые расчеты по НДС и акцизам, где, как выяснилось, не были отражены базы налогообложения по линии НДС. В итоге государству был нанесен ущерб в 246 млн драмов.

Было возбуждено уголовное дело, затем в процессе предварительного следствия директор компании вернул государству 100 млн драмов (около 250 тыс. долларов). Следствие по делу продолжается.

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