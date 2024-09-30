В Армении начато уголовное дело против застройщика за неуплату налогов на $600 тыс.

В Армении компания, занимающаяся строительством жилых домов, не выплатила в бюджет налоги в размере 246 млн драмов или свыше 600 тыс. долларов.

В Армении компания, занимающаяся строительством жилых домов, не выплатила в бюджет налоги в размере 246 млн драмов или свыше 600 тыс. долларов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале, марте и апреле текущего года компания представила в Комитет госдоходов единые расчеты по НДС и акцизам, где, как выяснилось, не были отражены базы налогообложения по линии НДС. В итоге государству был нанесен ущерб в 246 млн драмов.

Было возбуждено уголовное дело, затем в процессе предварительного следствия директор компании вернул государству 100 млн драмов (около 250 тыс. долларов). Следствие по делу продолжается.