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В Армении наблюдается резкий рост оттока населения

В Армении наблюдается резкий рост оттока населения Согласно недавно опубликованным официальным данным, в прошлом году гражданство России приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении. Это рекордная цифра для последних лет. В целом, за 2017-2021 годы, российский паспорт получили почти 153,8 тыс. наших граждан. П
В регионе
27 января 2022 г. 08:26
В Армении наблюдается резкий рост оттока населения

Согласно недавно опубликованным официальным данным, в прошлом году гражданство России приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении. Это рекордная цифра для последних лет. В целом, за 2017-2021 годы, российский паспорт получили почти 153,8 тыс. граждан. По отношению к численности постоянного населения Армении, это составляет около 5,2%.

Как передает Report со ссылкой на News.am, основные причины эмиграции жителей общеизвестны - массовая безработица, или низкий уровень доходов, не обеспечивающий даже минимальный уровень жизни. Свою роль сыграла ощутимая инфляция (7,2% в прошлом году), и особенно двузначная агроинфляция (11,2%).

К этому добавились тяжелые последствия 44-дневной войны в Карабахе, последующая напряженная обстановка в стране. Многие покидают родину из-за неопределенности в будущем страны.

Конечно, география эмиграции жителей Армении Россией далеко не ограничивается. Просто ныне возможность получить законное право на проживание и легальную работу, там намного легче, чем, скажем, в странах Запада.

Помимо этого, адаптация к жизни в этой постсоветской стране, для многих граждан не представляет особой сложности. Жители Армении более или менее владеют русским языком. Поэтому языковый барьер в России им легче преодолеть, чем в других странах. Все эти факторы и поспособствовали массовому приобретению российского гражданства.

Известно, что Россия поощряет приток трудовых мигрантов и иммиграцию, из-за неблагоприятных демографических сдвигов. Последние выражаются в так называемом "старении населения".

Население считается "старым", если доля людей в возрасте 65 лет и более, превышает 7%. В России, за последние три десятилетия, численность населения несколько сократилась, однако резко возросла (примерно наполовину) доля граждан в указанном выше возрасте. По состоянию на начало прошлого года, свыше четверти населения (25,2%) России находилось в возрасте старше трудоспособного.

С одной стороны, старение населения свидетельствует о позитивных сдвигах в показателе продолжительности жизни. С другой стороны, оно приводит к серьезным социально-экономическим проблемам. В частности, ограничиваются возможности увеличения размера пенсий, что приводит к необходимости роста налогов.

Процесс "старения населения" не обошел стороной и Армению. По расчетам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в прошлом году в Армении лица, старше 64 лет, в общей численности населения превысил 10% (при планке, как указывалось выше, в 7%).

Конечно, при возможности, эмигранты трудоспособного возраста уезжают вместе со своими родителями. Но, бывают случаи, когда эмигрируют семьи, в составе которых числятся только родители, в трудоспособном возрасте, и их дети. В западные страны нередко эмигрируют молодые специалисты, на легальных основаниях. Это также способствует процессу "старения" населения. В перспективе эти факторы негативно скажутся на демографии Армении, ее социально-экономическом состоянии.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın rekord sayda vətəndaşı ölkəni tərk edib

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