​В Армении на 30% выросло число разводов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Необходимо разработать весомые механизмы для сохранения крепости армянской семьи. Как сообщает Report, об этом news.am заявил министр юстиции Ованес Манукян, комментируя ситуацию с разводами.

Отвечая на вопрос о том, что в 2014 году в сравнении с 2012 годом число разводов выросло на 30%, министр отметил, что в мире в последнее время наблюдается ослабление института брака. Однако то, что аналогичная картина присуща другим странам, вовсе не утешает, считает Ованес Манукян.

По его словам, в каждой стране по-своему пытаются решить вопрос. К примеру, в Германии развод довольно дорого стоит, и этим обусловлен сравнительно низкий показатель в этой стране. В других странах, в том числе Армении, паре дают время подумать, прежде, чем иди на такой шаг. При этом во многих странах Европы стала нормой моносемья.