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    В Армении группа родителей и учителей объявили забастовку

    Построенная более 60-ти лет назад школа – аварийная и нуждается в капитальном ремонте

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Родительский комитет основной школы им. Вардгеса Петросяна в городе Аштарак  в Армении объявил бессрочную забастовку, требуя провести капитальный ремонт здания. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акцию поддержал и педагогический персонал во главе с директором. 

    По словам одной из педагогов, построенная более 60-ти лет назад школа – аварийная и нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, в здании, рассчитанном на 20 учеников, учатся более 602 детей, так как это единственная школа в регионе.

    Сотрудники школы написали письмо президенту Армении, которое, однако, осталось без ответа.

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