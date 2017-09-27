В Армении группа родителей и учителей объявили забастовку

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Родительский комитет основной школы им. Вардгеса Петросяна в городе Аштарак в Армении объявил бессрочную забастовку, требуя провести капитальный ремонт здания.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, акцию поддержал и педагогический персонал во главе с директором.

По словам одной из педагогов, построенная более 60-ти лет назад школа – аварийная и нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, в здании, рассчитанном на 20 учеников, учатся более 602 детей, так как это единственная школа в регионе.

Сотрудники школы написали письмо президенту Армении, которое, однако, осталось без ответа.