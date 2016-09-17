В Армении двое российских военнослужащих погибли в ДТП

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Двое военнослужащих по контракту российской военной базы в Армении погибли в субботу в результате дорожно-транспортного происшествия в районе города Ванадзор на севере республики, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, военнослужащий в свободное от службы время, передвигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет в районе Ванадзора", - сказал собеседник агентства в пресс-службе Южного военного округа РФ.

По его данным, пассажирами автомобиля были еще трое военнослужащих по контракту. "В результате двое военнослужащих погибли, еще двое военнослужащих доставлены в Ереванский военный госпиталь, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал он.

Представитель пресс-службы сообщил, что по факту ДТП правоохранительными органами совместно с командованием российской военной базы проводится проверка.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.