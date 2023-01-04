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В Армении два человека скончались от свиного гриппа

В Армении два человека скончались от свиного гриппа Два человека в этом сезоне скончались в Армении от "свиного гриппа" (H1N1).
В регионе
4 января 2023 г. 14:27
В Армении два человека скончались от свиного гриппа

Два человека в этом сезоне скончались в Армении от "свиного гриппа" (H1N1).

Как передает Report со ссылкой на "Спутник Армения", об этом заведующая отделом инфекционных и неинфекционных заболеваний Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Ромела Абовян сообщила на пресс-конференции в Ереване.

По данным специалиста, обоим пациентам было по 35 лет, у одного из них были сопутствующие заболевания, ожирение.

"На данный момент с пневмонией госпитализированы 209 пациентов, из них 127, или 60% – дети. В отделениях реанимации находятся 55 человек, из них 47 – дети. Еще 584 человека с ОРВИ доставлены в различные больницы республики, 96% из них – дети", – сказала Абовян.

В свою очередь советник Минздрава Армении по вопросам педиатрии, кандидат медицинских наук Сергей Саркисян отметил, что активизировался также респираторно-синцитиальный вирус.

"Этот вирус отличается тем, что у большинства детей диагностируется отит. В результате болезнь осложняется, и большинству детей врачи назначают антибиотики", – пояснил он.

Оба специалиста отметили, что детские отделения больниц перегружены, основная часть детей поступает с различными осложнениями ОРВИ.

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