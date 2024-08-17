В Армении десятки человек заболели лихорадкой Западного Нила, один погиб

В Армении зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила с одним летальным исходом.

В Армении зафиксировано 20 случаев лихорадки Западного Нила с одним летальным исходом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

"Эта болезнь давно существует и в Армении она не распространена. Однако из-за глобального потепления могут происходить изменения миграционных путей животных, в том числе потенциальных переносчиков заболеваний, но подробно это вопрос пока не изучен. Носителями этой лихорадки становятся птицы, которые возвращаются с сезонной миграции из Африки (в том числе на территорию Армении). От птиц ее разносят комары", - отметил замдиректора Национального центра по контролю и предупреждению заболеваний Сергей Чахмахчян.

Он добавил, что 20 выраженных случаев заражения были выявлены в Араратской области, где климат более жаркий и есть участки высокой влажности (болотистая местность, побережье Аракса или других рек), только один случай был зафиксирован в предгорной зоне (Арагацотнской области).

