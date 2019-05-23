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В Армении бастуют водители маршрутных такси

В Армении бастуют водители маршрутных такси

В  Армении бастуют водители маршрутных такси.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в третьем городе Армении Ванадзор с раннего утра началась акция протеста водителей маршрутных транспортных средств. 

В знак протеста они припарковали автомобили на городской площади, напротив зданий администрации Лорийской области и мэрии Ванадзора, и отказываются выходить на работу.

Водители требуют понизить цену на газ. Протестующие ждут представителей компетентных органов.

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