В Армении бастуют водители маршрутных такси.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в третьем городе Армении Ванадзор с раннего утра началась акция протеста водителей маршрутных транспортных средств.
В знак протеста они припарковали автомобили на городской площади, напротив зданий администрации Лорийской области и мэрии Ванадзора, и отказываются выходить на работу.
Водители требуют понизить цену на газ. Протестующие ждут представителей компетентных органов.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости