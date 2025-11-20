Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    • 20 ноября, 2025
    • 11:09
    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В Армении арестовали троих граждан, пытавшихся ввезти особо крупную партию наркотиков.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

    Сообщается, что гражданин Армении приобрел за рубежом партию метамфетамина и, скрыв ее под одеждой, ввез в страну, где и был задержан полицейскими.

    Против наркокурьера возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия было возбуждено дело против еще двоих лиц, выступавших в качестве пособников. Все трое арестованы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи в суд.

    Армения наркотики полиция

    Последние новости

    11:29

    С 24 ноября в Армении начнется зимний призыв и демобилизация

    В регионе
    11:14

    Премьер Австралии: Турция примет в следующем году климатический саммит COP31

    В регионе
    11:09

    В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков

    В регионе
    11:08

    В Астаре арестован водитель за вождение в состоянии наркотического опьянения

    Происшествия
    11:07

    В ММ продолжается обсуждение бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    11:01

    Посольство Украины открыло онлайн-книгу соболезнований по погибшим в Тернополе

    Внешняя политика
    11:01

    Румыния увеличила импорт нефти из Азербайджана на 48%

    Энергетика
    10:57

    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    10:53

    МИД Азербайджана поздравил Литву с 30-летием установления дипотношений

    Внешняя политика
    Лента новостей