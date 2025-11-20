В Армении арестованы трое граждан за ввоз крупной партии наркотиков
В регионе
- 20 ноября, 2025
В Армении арестовали троих граждан, пытавшихся ввезти особо крупную партию наркотиков.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что гражданин Армении приобрел за рубежом партию метамфетамина и, скрыв ее под одеждой, ввез в страну, где и был задержан полицейскими.
Против наркокурьера возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия было возбуждено дело против еще двоих лиц, выступавших в качестве пособников. Все трое арестованы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для передачи в суд.
