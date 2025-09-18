В Армении арестован мужчина, который разыскивался на протяжении 28 лет

В Армении арестован мужчина, находившийся в розыске 28 лет.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 67-летнего мужчину задержали 16 сентября в аэропорту "Звартноц", затем он был арестован.

Он обвиняется в мошенничестве. Уголовное дело в его отношении было возбуждено еще 25 февраля 1997 года.