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    В Анталье в отеле произошел пожар, 14 человек доставлены в больницу

    Эвакуированы не менее 400 постояльцев

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Сильный пожар охватил один из пятизвездочных отелей в Турции, эвакуированы не менее 400 постояльцев, сообщает Report cо ссылкой на Haberturk.

    Пожар вспыхнул на кухне в гостинице в районе Кемера на Средиземном море. Название отеля не уточняется. Пожарные бригады эвакуировали некоторых жителей с балконов.

    По данным телеканала A Haber, при пожаре пострадали как минимум четверо граждан России. 

    По его данным, в несколько разных больниц были доставлены 14 человек, среди которых четверо россиян и десять граждан Турции.

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