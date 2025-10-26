Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В анкарском метро произошло задымление

    На станции метро Деметевлер в столице Турции Анкаре произошло задымление.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

    На место происшествия немедленно были направлены пожарные и машины скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.

    Пассажиры метростанции были эвакуированы, сообщается, что среди них нет пострадавших или подвергшихся воздействию дыма.

    Входы на станцию закрыты для выяснения причин происшествия.

    Ankara metrosunda tüstülənmə olub

