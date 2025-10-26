В анкарском метро произошло задымление

На станции метро Деметевлер в столице Турции Анкаре произошло задымление.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

На место происшествия немедленно были направлены пожарные и машины скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.

Пассажиры метростанции были эвакуированы, сообщается, что среди них нет пострадавших или подвергшихся воздействию дыма.

Входы на станцию закрыты для выяснения причин происшествия.