Ankara metrosunda tüstülənmə olub
- 26 oktyabr, 2025
- 06:18
Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində yerləşən Demetevler metrostansiyasında tüstülənmə olub.
"Report"un "TRT Haber"ə istinadən məlumatına görə, hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürən və təcili tibbi yardım maşınları, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Metrostansiyadakı sərnişinlər təxliyə edilib, onların arasında xəsarətə alanların və ya tüstüdən təsirlənənlərin olmadığı bildirilib.
Hadisənin baş vermə səbəbinin araşdırılması üçün stansiyaya girişlər dayandırılıb.
