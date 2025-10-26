İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ankara metrosunda tüstülənmə olub

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 06:18
    Ankara metrosunda tüstülənmə olub

    Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində yerləşən Demetevler metrostansiyasında tüstülənmə olub.

    "Report"un "TRT Haber"ə istinadən məlumatına görə, hadisə yerinə dərhal yanğınsöndürən və təcili tibbi yardım maşınları, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Metrostansiyadakı sərnişinlər təxliyə edilib, onların arasında xəsarətə alanların və ya tüstüdən təsirlənənlərin olmadığı bildirilib.

    Hadisənin baş vermə səbəbinin araşdırılması üçün stansiyaya girişlər dayandırılıb.

