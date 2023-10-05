В Анкаре в результате обрушения на угольной шахте пострадали 15 человек

В результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 горняков.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили местные власти.
"Из-за давления воздуха, вызванного обвалом грунта на участке шахты "К" в квартале Хыркатепе", 15 шахтеров получили легкие травмы", - говорится в заявлении.
Трое шахтеров госпитализированы.
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Обрушение произошло на угольной шахте в районе Чайырхан столицы Турции.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, что в результате инцидента есть пострадавшие.
Раненые горняки были доставлены в больницу.