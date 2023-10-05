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В Анкаре в результате обрушения на угольной шахте пострадали 15 человек

В Анкаре в результате обрушения на угольной шахте пострадали 15 человек В результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 горняков.
В регионе
5 октября 2023 г. 14:20
В Анкаре в результате обрушения на угольной шахте пострадали 15 человек

В результате обрушения на угольной шахте в Анкаре пострадали 15 горняков.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили местные власти.

"Из-за давления воздуха, вызванного обвалом грунта на участке шахты "К" в квартале Хыркатепе", 15 шахтеров получили легкие травмы", - говорится в заявлении.

Трое шахтеров госпитализированы.

13.56

Обрушение произошло на угольной шахте в районе Чайырхан столицы Турции.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Раненые горняки были доставлены в больницу.

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Версия на английском языке Coal mine collapses in Ankara, leaving several miners injured
Версия на азербайджанском языке Ankarada kömür mədənində çökmə olub, xəsarət alanlar var

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