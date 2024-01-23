В Анкаре отметили 90-летие народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Расима Оджагова

В Национальной библиотеке Анкары состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Расима Оджагова.

В Национальной библиотеке Анкары состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Расима Оджагова.

Как сообщает Report , на мероприятии, проведенном Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ, была организована выставка фотографий, отражающих жизнь и творчество кинорежиссера.

Выступивший на мероприятии руководитель департамента библиотек и изданий Министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу рассказал о многогранной профессиональной деятельности кинорежиссера и подчеркнул, что для него было большой честью лично встретиться с Расимом Оджаговым. Другие выступавшие отметили, что фильмы Расима Оджагова, полюбившиеся миллионам зрителей, были удостоены почти всех наград бывшего Советского Союза.

Затем был показан короткометражный фильм о народном артисте Азербайджана, выдающемся режиссере Расиме Оджагове.

Воспоминаниями о великом мастере поделились народный артист Фахраддин Манафов и турецкая актриса Мерал Конрат, сыгравшие роли главных героев в фильме "Тахмина" – одном из самых популярных экранных произведений Расима Оджагова.

В заключение была показана картина "Тахмина".