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В Анкаре отметили 90-летие народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Расима Оджагова

В Анкаре отметили 90-летие народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Расима Оджагова В Национальной библиотеке Анкары состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Расима Оджагова.
В регионе
23 января 2024 г. 01:51
В Анкаре отметили 90-летие народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Расима Оджагова

В Национальной библиотеке Анкары состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения народного артиста Азербайджана, известного кинорежиссера Расима Оджагова.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ, была организована выставка фотографий, отражающих жизнь и творчество кинорежиссера.

Выступивший на мероприятии руководитель департамента библиотек и изданий Министерства культуры и туризма Турции Танер Бейоглу рассказал о многогранной профессиональной деятельности кинорежиссера и подчеркнул, что для него было большой честью лично встретиться с Расимом Оджаговым. Другие выступавшие отметили, что фильмы Расима Оджагова, полюбившиеся миллионам зрителей, были удостоены почти всех наград бывшего Советского Союза.

Затем был показан короткометражный фильм о народном артисте Азербайджана, выдающемся режиссере Расиме Оджагове.

Воспоминаниями о великом мастере поделились народный артист Фахраддин Манафов и турецкая актриса Мерал Конрат, сыгравшие роли главных героев в фильме "Тахмина" – одном из самых популярных экранных произведений Расима Оджагова.

В заключение была показана картина "Тахмина".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKinorejissor Rasim Ocaqov Türkiyədə anılıb

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