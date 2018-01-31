В Африне за 12 дней уничтожено 712 террористов

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В результате операции "Оливковая ветвь", проведенной турецкой армии в сирийском регионе Африн, уничтожено 712 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, информацию распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции.

Сообщается, что в результате операции уничтожены 22 мишени террористических группировок ИГИЛ и ПКК, используемых в качестве позиций, путей снабжения и складов вооружения. В 12-й день операции были обезврежены 63 террориста.

Отметим, что операция "Оливковая ветвь" началась 20 января.