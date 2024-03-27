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В аэропорту Пулково задержали сообщившего об угрозе теракта пассажира

В аэропорту Пулково задержали сообщившего об угрозе теракта пассажира Полиция в аэропорту Санкт-Петербурга задержала 48-летнего жителя Кемеровской области, который намеренно сообщил правоохранителям ложную информацию о том, что в ручной клади у его коллеги находятся опасные предметы.
В регионе
27 марта 2024 г. 12:51
В аэропорту Пулково задержали сообщившего об угрозе теракта пассажира

Полиция в аэропорту Санкт-Петербурга задержала 48-летнего жителя Кемеровской области, который намеренно сообщил правоохранителям ложную информацию о том, что в ручной клади у его коллеги находятся опасные предметы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

"В результате проверки подозрительных предметов обнаружено не было. Следствием линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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Версия на английском языке Man detained at St. Petersburg airport over fake report of terrorist attack
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburq aeroportunda terror təhlükəsi barədə məlumat verən şəxs saxlanılıb

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