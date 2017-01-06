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    В аэропорту Франкфурта произошло ДТП с автобусом, 15 человек пострадали

    Автобус с 75 пассажирами на борту столкнулся с другим транспортным средством на летном поле

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Порядка 15 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в аэропорту Франкфурта-на-Майне, трое из них получили серьезные ранения, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

    Как сообщили в местной полиции, автобус с 75 пассажирами на борту столкнулся с другим транспортным средством на летном поле. 

    В автобусе находились пассажиры самолета Lufthansa, прибывшие из Барселоны, уточнили в авиакомпании. 

    Пострадавшие были госпитализированы. Обстоятельства случившегося выясняются.

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