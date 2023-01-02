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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов В трех московских аэропортах задержано 23 рейса, еще 10 отменено.
В регионе
2 января 2023 г. 14:07
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 30 рейсов

В трех московских аэропортах задержано 23 рейса, еще 10 отменено.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из данных "Яндекс. Расписания".

Сообщается, что во Внуково задержано семь рейсов, отменен один. В Домодедово задержано 11 рейсов. В Шереметьево задержано пять рейсов, отменено девять.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 1 января, в столице будет 1–3°С (в Подмосковье –1...4°С), переменная облачность и без осадков. 2 января в Москве потеплеет до 3–5°С (по области 2–7°С), ожидаются дожди.

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