"Узбекнефтегаз" самостоятельно финансирует развитие 21 месторождения в Газлийском регионе

АО "Узбекнефтегаз" приняло решение самостоятельно финансировать проект по развитию 21 месторождения в Газлийском регионе. Ранее планировалось реализовать этот проект совместно с партнерами, однако теперь все работы будут проводиться за счет собственных ресурсов компании.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".

В рамках программы "Актуальные 100 дней", направленной на выполнение ключевых задач и повышение эффективности работы "Узбекнефтегаз", принято стратегическое решение по увеличению объемов добычи углеводородов на месторождениях Газлийского региона.

"В частности, в соответствии с поручением председателя правления "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангинова, проект по 21 месторождению в Газлийском регионе, который ранее планировалось реализовать совместно с партнерами, теперь будет осуществляться за счет собственных сил и финансовых ресурсов компании", - говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется внедрение современных технологий, привлечение дополнительного бурового оборудования, установка наземных компрессорных станций, а также закупка необходимых материально-технических ресурсов. Это позволит ускорить процессы добычи и повысить производственные показатели в регионе.