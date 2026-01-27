Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    "Узбекнефтегаз" самостоятельно финансирует развитие 21 месторождения в Газлийском регионе

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 14:19
    Узбекнефтегаз самостоятельно финансирует развитие 21 месторождения в Газлийском регионе

    АО "Узбекнефтегаз" приняло решение самостоятельно финансировать проект по развитию 21 месторождения в Газлийском регионе. Ранее планировалось реализовать этот проект совместно с партнерами, однако теперь все работы будут проводиться за счет собственных ресурсов компании.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".

    В рамках программы "Актуальные 100 дней", направленной на выполнение ключевых задач и повышение эффективности работы "Узбекнефтегаз", принято стратегическое решение по увеличению объемов добычи углеводородов на месторождениях Газлийского региона.

    "В частности, в соответствии с поручением председателя правления "Узбекнефтегаз" Абдугани Сангинова, проект по 21 месторождению в Газлийском регионе, который ранее планировалось реализовать совместно с партнерами, теперь будет осуществляться за счет собственных сил и финансовых ресурсов компании", - говорится в сообщении.

    В рамках проекта планируется внедрение современных технологий, привлечение дополнительного бурового оборудования, установка наземных компрессорных станций, а также закупка необходимых материально-технических ресурсов. Это позволит ускорить процессы добычи и повысить производственные показатели в регионе.

    Лента новостей