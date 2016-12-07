Узбекистан отменит визовый режим для 27 стран

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Узбекистан с 1 апреля 2017 года полностью отменит визовый режим для граждан 15 стран, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан.

Согласно указу избранного президента Шавката Мирзиёева, в список этих государств вошли Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Швейцария и Япония.

Кроме того, безвизовый режим будет доступен достигшим 55 лет туристам из 12 государств: Бельгии, Индонезии, КНР (в составе туристических групп), Малайзии, США, Франции, Вьетнама, Израиля, Польши, Венгрии, Португалии и Чехии.

Безвизовый режим будет применяться в отношении иностранцев, въезжающих в республику в туристических целях на срок не более 30 дней.

При этом, как отмечается в указе, граждане указанных государств при въезде в Узбекистан должны будут уплатить сбор в размере 50 долларов США. Документ, подтверждающий уплату въездного сбора, станет основанием для въезда в страну.