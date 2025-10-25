Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 25 октября, 2025
    • 12:48
    Узбекистан и ООН подписали программу сотрудничества на 2026–2030 годы

    Узбекистан и ООН подписали программу сотрудничества в области устойчивого развития на 2026-2030 годы.

    Как передает Report, об этом сообщает министерство экономики и финансов Узбекистана.

    Программа была подписана в рамках мероприятия, посвященного 80-летию создания ООН в Ташкенте. Участники мероприятия отметили, что благодаря сотрудничеству с ООН Узбекистан поднялся на 19 позиций в рейтинге по достижению Целей устойчивого развития.

    Также было подчеркнуто, что в ходе встречи высокого уровня президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с генсеком ООН Антониу Гутеррешем на полях ГА ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года была достигнута договоренность о принятии Программы сотрудничества с ООН в области устойчивого развития на 2026-2030 годы для реализации совместных проектов по достижению ЦУР.

