Узбекистан и Кыргызстан подписали Программу межмидовского сотрудничества на 2025–2026 годы

Узбекистан и Кыргызстан подписали Программу сотрудничества между МИД на 2025–2026 годы.

Узбекистан и Кыргызстан подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы.

Как передает Report об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в социальных сетях.

"Рады встретиться с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым. Провели продуктивный и откровенный обмен мнениями по углублению стратегического партнерства, в частности в сферах торговли, экономической взаимосвязанности и приграничной инфраструктуры. Также обсудили важность согласования наших усилий в области региональной интеграции и устойчивого развития", - сообщил он.

По итогам встречи также был подписан План совместных действий по подготовке Государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан.