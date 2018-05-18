Утвержден новый состав правительства России

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Свой пост сохранили глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский, министр юстиции Александр Коновалов, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, глава минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин и глава минэнерго Александр Новак.

Новым главой минсельхоза стал Дмитрий Патрушев, Владимир Якушев теперь будет руководить минстроем, а Дмитрий Кобылкин - минприроды.