Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 22:52
    Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

    Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2026 года станет Таалатбек Масадыков, который сейчас занимает должность замглавы организации.

    Как передает Report, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, в саммите ОДКБ в четверг в Бишкеке примут участие лидеры России, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана.

    "В сессии (Совета коллективной безопасности ОДКБ - ред.) будет, естественно, участвовать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, он с 1 января уходит с этой работы. И уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата Масадыков, это представитель Кыргызстана, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам.

    Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите ОДКБ 27 ноября в Бишкеке будет утверждена кандидатура нового генсека организации (на 2026-2028гг).

    Ушаков ОДКБ новый генсек
    KTMT-nin yeni baş katibinin adı açıqlanıb

    Последние новости

    00:00

    Сегодня в Азербайджане отмечается День города Кяльбаджар

    Карабах
    23:48

    Польша продолжит вооружаться независимо от ситуации в Украине

    Другие страны
    23:32

    СМИ: Швеция намерена приобрести крылатые ракеты, способные достичь целей в РФ

    Другие страны
    23:11

    МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

    Другие страны
    22:53

    В трех районах Баку будут локальные перебои в подаче газа

    Энергетика
    22:52

    Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

    В регионе
    22:46
    Фото

    В Каире состоялся бизнес-форум с участием азербайджанских и египетских компаний - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    22:31

    Польша провела успешные испытания собственной суборбитальной ракеты

    Другие страны
    22:14

    Фонд гуманитарной помощи Газе завершил свою миссию

    Другие страны
    Лента новостей