Ушаков назвал имя нового генсека ОДКБ

Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2026 года станет Таалатбек Масадыков, который сейчас занимает должность замглавы организации.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в саммите ОДКБ в четверг в Бишкеке примут участие лидеры России, Кыргызстана, Беларуси и Таджикистана.

"В сессии (Совета коллективной безопасности ОДКБ - ред.) будет, естественно, участвовать генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, он с 1 января уходит с этой работы. И уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата Масадыков, это представитель Кыргызстана, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам.

Ранее сообщалось, что на предстоящем саммите ОДКБ 27 ноября в Бишкеке будет утверждена кандидатура нового генсека организации (на 2026-2028гг).