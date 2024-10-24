Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят до "оранжевого"

Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре.

Уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят в четверг до "оранжевого" в связи с риском терактов в воздушных гаванях после теракта в Анкаре.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hürriyet.

"Меры безопасности в Турции усилены после теракта в Анкаре... Уровень угрозы повышен до "оранжевого" в связи с планами террористических группировок осуществить теракты в аэропортах", - сообщает газета.

Тщательно проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.

Стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен на востоке города предупредил в соцсетях пассажиров о дополнительных проверках в аэропорту и призвал прибывать минимум за три часа до вылета.

Отметим, что вчера вооруженные террористы совершили нападение на предприятие TUSAŞ (авиакосмическое предприятие Турции, разрабатывающее и производящее самолеты, вертолеты, беспилотники и спутники) в районе Кахраманказан в Анкаре, в результате теракта погибли пять человек, 22 ранены.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания считать, что за атакой стоят боевики террористической организации РКК.