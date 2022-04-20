Украинская разведка: ФСБ арестовала "главу МВД ЛНР" на фоне неудач на фронте

На фоне неудач на фронте Москва начала так называемые чистки руководителей "ЛНР".

На фоне неудач на фронте Москва начала так называемые чистки руководителей "ЛНР".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

По данным разведки, сотрудники ФСБ арестовали "министра внутренних дел ЛНР генерал-майора" Игоря Корнета. Сейчас его содержат в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.

"Арест "министра внутренних дел ЛНР" вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "республики", которые оценивают это как начало изменений в силовом блоке квазигосударства. Однако, со стороны главы "ЛНР" Леонида Пасечника прикладываются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности", - отмечает разведка.

Как известно, секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил начало новой фазы российского наступления на востоке Украины.

Ночью и утром 19 апреля российские силы сосредоточились на прорыве обороны Луганской и Донецкой области. Также в планы оккупантов входит полный контроль над Мариуполем.

Продолжаются обстрелы южных городов Украины.

В Минобороны также констатировали, что битва украинских защитников с российскими войсками за Донбасс длится уже несколько дней. Захватчики активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине.

Российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, а также удержать "сухопутный коридор" в оккупированный Крым.