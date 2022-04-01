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Украинская армия освободила город Буча

Украинская армия освободила город Буча Украинская армия освободила город Буча Киевской области от российских войск.
В регионе
1 апреля 2022 г. 22:07
Украинская армия освободила город Буча

Украинская армия освободила в Киевской области город Буча от российских войск.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом подтвердил мэр Бучи Анатолий Федорук. Он подчеркнул, что освобождение населенного пункта началось вчера, 31 марта.

А.Федорук отметил, что "этот день войдет в славную историю Бучи и всей Бучанской общины".

В свою очередь в Генштабе ВСУ говорят, что во время отступления из Бучи ВС России заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Buça şəhərini Rusiya hərbçilərindən azad edib

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