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Украина призвала Японию отдать Киеву замороженные активы России

Украина призвала Японию отдать Киеву замороженные активы России Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал Японию передать Киеву все активы РФ, которые эта страна заморозила.
В регионе
21 мая 2022 г. 12:30
Украина призвала Японию отдать Киеву замороженные активы России

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал Японию передать Киеву все активы РФ, которые эта страна заморозила.

Как передает Report, Марченко в интервью японской газетой Nikkey заявил, что украинские власти уже "направляют сигнал Японии", чтобы эти средства были направлены на восстановление Украины. По его мнению, Кремль должен "заплатить цену восстановления" Украины.

"Необходимо политическое решение. Это задача непростая", - признал министр и добавил, что Киев продолжит работу с G7 в этом направлении.

При этом издание уточняет, что речь идет не только о замороженных средствах российского Центробанка, но и об активах частных лиц.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Yaponiyadan Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini istəyib
Версия на английском языке Ukraine calls on Japan to transfer Russia's frozen assets to Kyiv

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