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Украина предлагает внести Чернобыльскую зону в список наследия ЮНЕСКО

Украина предлагает внести Чернобыльскую зону в список наследия ЮНЕСКО Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины предложило ООН внести Чернобыльскую зону отчуждения в список в список мирового наследия ЮНЕСКО
В регионе
26 апреля 2021 г. 18:49
Украина предлагает внести Чернобыльскую зону в список наследия ЮНЕСКО

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины предложило ООН внести Чернобыльскую зону отчуждения в список в список мирового наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Report, об этом заявил глава министерства Александр Ткаченко.

"Мы с МКИП движемся к внесению зоны [отчуждения] в список мирового наследия ЮНЕСКО, чтобы сохранить ее. И дать возможность будущим поколениям воочию увидеть все. А не только со страниц книг по истории и документальных лент", — заявил Ткаченко.

По его словам, взрыв на ЧАЭС стал определяющим событием для сотен тысяч людей.

"Сотни тысяч людей ежегодно приезжают в Украину посмотреть на место-призрак и зону отчуждения, которая, хоть и выглядит как съемочная площадка постапокалиптического фильма, но не является декорацией. Места, которые когда-то дышали жизнью, теперь безлюдны", — объяснил Ткаченко.

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