Украина передала ЕК первую часть заполненного опросника по вступлению в ЕС

Украина заполнила и передала Еврокомиссии на рассмотрение первую часть опросника по вступлению в Евросоюз.

Украина заполнила и передала Еврокомиссии на рассмотрение первую часть опросника по вступлению в Евросоюз.

Как передает Report, об этом сообщила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского в течение недели мы подготовили ответы и сегодня направили Еврокомиссии заполненную первую часть опросника. Вторая часть будет готова как можно скорее. Мы проанализировали все последние опросники, которые Европейская комиссия предоставляла другим государствам. Это помогло нам в максимально сжатые сроки подготовить ответы", - цитирует Стефанишину ее пресс-служба.

Отмечается, что опросник состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, вторая часть включает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

"После получения ответов на опросник от украинской стороны Еврокомиссия представит Европейскому Совету свое мнение относительно того, насколько Украина отвечает Копенгагенским критериям и рекомендует, предоставить ли стране статус кандидата. После этого на заседании Евросовета лидеры ЕС, основываясь на мнении Еврокомиссии, окончательно должны принять решение о предоставлении нам статуса кандидата в членство в ЕС", - отмечено в сообщении.