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Украина намерена увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие месяцы

Украина намерена увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие месяцы Украина надеется увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие несколько месяцев за счет расширения мощностей на своей западной границе. Но это все еще далеко от довоенного уровня.
В регионе
6 мая 2022 г. 20:11
Украина намерена увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие месяцы

Украина надеется увеличить экспортные мощности на 50% в ближайшие несколько месяцев за счет расширения мощностей на своей западной границе. Но это все еще далеко от довоенного уровня.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Более десяти морских портов осуществляли 75% внешней торговли Украины, но они были закрыты после российского вторжения, и страна была вынуждена торговать через небольшие речные порты Дуная и использовать железнодорожные терминалы на своей западной границе.

"Западные границы и дунайские порты сегодня - единственный путь для экспорта и импорта. Мы уже в четыре раза увеличили объем торговли через дунайские порты", - заявил на пресс-конференции Васьков.

По его словам, только в прошлом месяце через западные границы по железной дороге было перевезено 3,5 млн тонн грузов, и национальные железнодорожные операторы разрабатывают пограничные терминалы для грузов, а также для перевалки с широкой колеи на узкую и наоборот.

"Все это должно привести к тому, что пропускная способность западной границы в ближайшие месяцы должна увеличиться на 50%. Но даже этого не хватит на то, чтобы обслужить хотя бы половину тех объемов, которые перевозились через морские порты в мирное время", - сказал он.

Украина, крупный мировой производитель и экспортер зерна, резко сократила экспорт зерна с начала военных действий РФ примерно до 1 млн тонн в апреле с 6 млн тонн до войны.

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Версия на английском языке Ukraine plans to increase its export capacities by 50%

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