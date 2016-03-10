​Украина и Турция осудили действия РФ в Сирии

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Киев и Анкара осудили незаконные действия Российской Федерации в Сирии.

Как передает Report, об этом Порошенко заявил в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Во время наших переговоров мы решительно осудили незаконные действия РФ в Сирии, в частности бомбардировки, последствиями которых являются многочисленные жертвы среди мирного населения, усиление гуманитарного кризиса, увеличение количества беженцев", – подчеркнул он.

Также стороны "подчеркнули правомерность действий Украины и Турции для защиты своих территорий от провокационных и агрессивных действий России и террористических группировок, которых поддерживает РФ".