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Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем $2,5 млрд

Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем $2,5 млрд Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.
В регионе
19 июля 2024 г. 16:35
Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем $2,5 млрд

Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно документу, британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,5 млрд долларов). Эта сумма может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита - 15 лет.

Соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Британии Джон Хили в присутствии президента Владимира Зеленского и премьера Кира Стармера.

Благодаря соглашению, до 2026 года планируется обеспечить Силы обороны Украины системами противовоздушной обороны, радиолокационными средствами и средствами поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.

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