Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем $2,5 млрд

Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Согласно документу, британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,5 млрд долларов). Эта сумма может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита - 15 лет.
Соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Британии Джон Хили в присутствии президента Владимира Зеленского и премьера Кира Стармера.
Благодаря соглашению, до 2026 года планируется обеспечить Силы обороны Украины системами противовоздушной обороны, радиолокационными средствами и средствами поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.