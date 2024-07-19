Украина и Британия заключили оборонное соглашение на более чем $2,5 млрд

Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.

Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Оно предусматривает поставку, ремонт и частичное производство систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Согласно документу, британские поставщики смогут заключить кредитные договоры и контракты с Украиной на 2 млрд фунтов стерлингов (более 2,5 млрд долларов). Эта сумма может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита - 15 лет.

Соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Британии Джон Хили в присутствии президента Владимира Зеленского и премьера Кира Стармера.

Благодаря соглашению, до 2026 года планируется обеспечить Силы обороны Украины системами противовоздушной обороны, радиолокационными средствами и средствами поражения, получить технологии и освоить частичное производство стволов, запасных частей и компонентов к артиллерийским установкам, бронетехнике западного образца.