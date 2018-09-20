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    У здания правительства в Ереване проходит акция протеста

    Недовольные граждане требуют встречи с Пашиняном© newsarmenia.am

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ У здания правительства в Ереване проходит акция протеста. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, недовольные граждане требуют выдать им обещанные много лет назад компенсации и встречи с премьер-министром Армении Николом  Пашиняном.

    Начальник управления по приему писем и заявлений контрольной службы премьер-министра Арутюн Геворкян вышел к протестующим, выслушал их жалобы, после чего заметил, что впервые слышит об их проблеме.

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