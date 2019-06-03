У здания парламента Армении прошла акция протеста

Импортеры цемента провели сегодня акцию протеста у здания парламента Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, бизнесмены протестуют против проекта правительства по защите местных цементных заводов. В частности, на импортный цемент предлагается ввести пошлину в 14 тысяч драмов.

Правительство Армении предлагает установить заградительную пошлину на цемент – в 14 тысяч драмов (чуть меньше 30 долларов) за тонну, вместо прежних 22 тысяч (45 долларов). Такая мера предлагается для защиты рынка от привозного цемента из Ирана, стоимость которого намного ниже.

"Но тогда весь бизнес цемента перейдет к одной организации, известно какой",– говорят протестующие. Они требуют отменить пошлину или хотя бы пересмотреть ее.

В Армении действуют два цементных завода. Вместе с обслуживающих их карьерами известняка и другого камня, здесь работают примерно 1 500 человек. Противники законопроекта называют его заказом Гагика Царукяна – депутата и одного из крупнейших бизнесменов Армении.