    У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 09:35
    У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

    "Землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 239 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Очаг залегал на глубине 23 километров", - отметили в сейсмостанции.

    Данные об ощутимости специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.

    Лента новостей