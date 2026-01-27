У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 239 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Очаг залегал на глубине 23 километров", - отметили в сейсмостанции.

Данные об ощутимости специалистам не поступали, тревога цунами не объявлялась.