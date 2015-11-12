​У границ Афганистана с СНГ сосредоточено порядка 4,5 тыс. боевиков

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Пограничные ведомства СНГ обеспокоены обстановкой на внешних границах содружества, наиболее сложная ситуация - в сопредельных с Афганистаном государствах. Как сообщил Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам председатель координационной службы совета командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ Александр Манилов.

"У всех руководителей пограничных ведомств государств-участников СНГ вызывает большую тревогу обстановка, которая складывается сегодня не только на наших внешних границах, но и, в частности, в Сирии и в других государствах, связанная с террористической деятельностью организации ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название террористической группировки "Исламское государство") и других террористических организаций", - сказал Манилов на брифинге в рамках 74-го заседания СКПВ в Астане.

"По оценочным данным, касающимся границ Афганистана непосредственно со странами СНГ, порядка 4,5 тыс. террористов находятся на приграничных территориях этой республики", - проинформировал он, отметив, что обстановка на границе с Афганистаном является самой сложной.

По словам Манилова, с целью укрепления пограничной безопасности в странах СНГ принимается ряд дополнительных мер. "Разработана соответствующая программа по укреплению этих границ. Поэтому мы сегодня готовы к тому, чтобы дать достойный отпор тем, кто пытается дестабилизировать обстановку на внешней границе содружества", - заключил Манилов.