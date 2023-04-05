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У берегов Турции затонуло следовавшее в Украину судно

У берегов Турции затонуло следовавшее в Украину судно Спасательные службы Турции ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море коммерческого судна, которое направлялось в украинский порт Измаил.
В регионе
5 апреля 2023 г. 12:26
У берегов Турции затонуло следовавшее в Украину судно

Спасательные службы Турции ведут поиски девяти членов экипажа затонувшего в Средиземном море коммерческого судна, которое направлялось в украинский порт Измаил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи.

По данным агентства Демирорен, на судне находились 14 членов экипажа, 5 из них были спасены.

В распространенном заявлении береговой охраны Турции отмечается, что судно под флагом Гвинеи-Бисау, следовавшее из Искендеруна в Измаил, затонуло 5 апреля в 03:47 по местному времени у побережья города Кумлуджа. В поисково-спасательной операции задействованы два вертолета и самолет береговой охраны. Генеральная прокуратура Кумлуджи начала расследование инцидента.

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