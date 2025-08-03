У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8

Интенсивность землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки и ощущалось в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 4 балла, магнитуда - 6,8.

Интенсивность землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки и ощущалось в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 4 балла, магнитуда - 6,8.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал в 279 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25,9 км.

По данным сейсмологов, сейсмическая активность в крае снижается, хотя остается высокой. Афтершоковый процесс после землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, по прогнозам, продлится несколько месяцев.