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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8 Интенсивность землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки и ощущалось в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 4 балла, магнитуда - 6,8.
В регионе
3 августа 2025 г. 10:30
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8

Интенсивность землетрясения, которое произошло у берегов Камчатки и ощущалось в Петропавловске-Камчатском, по предварительной оценке, составила 4 балла, магнитуда - 6,8.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал в 279 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25,9 км.

По данным сейсмологов, сейсмическая активность в крае снижается, хотя остается высокой. Афтершоковый процесс после землетрясения 30 июля магнитудой 8,8, по прогнозам, продлится несколько месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Kamçatka sahillərində 6,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

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