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    У берегов Босфора паром врезался в исторический особняк, владелец требует компенсации

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 13:22
    У берегов Босфора паром врезался в исторический особняк, владелец требует компенсации

    Пассажирский паром врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщила турецкое издание Hurriyet.

    По его данным, особняк принадлежал кадиаскеру (должность верховного судьи по военным и религиозным делам в Османской империи - ред.) Неджметдину Эфенди.

    Особняк был построен около 200 лет назад, который сейчас принадлежит блогеру и предпринимателю Дерину Мермерчи. Она заявила, что будет добиваться компенсации ущерба через суд. По ее словам, причал особняка был разрушен, а ее дети получили психологическую травму. Размер компенсации не указывается.

    Отмечается, что инцидент произошел во время экскурсии по Босфору, когда паром по неизвестной причине начал дрейфовать в сторону особняка. Сначала он задел яхту, пришвартованную рядом со зданием, а затем и сам дом.

    Босфорский пролив Пассажирский паром Стамбул (Турция) Турция
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    Bosfor sahillərində bərə tarixi malikanəyə çırpılıb, sahibi kompensasiya tələb edir
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