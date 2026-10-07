У берегов Босфора паром врезался в исторический особняк, владелец требует компенсации

Пассажирский паром врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщила турецкое издание Hurriyet.

По его данным, особняк принадлежал кадиаскеру (должность верховного судьи по военным и религиозным делам в Османской империи - ред.) Неджметдину Эфенди.

Особняк был построен около 200 лет назад, который сейчас принадлежит блогеру и предпринимателю Дерину Мермерчи. Она заявила, что будет добиваться компенсации ущерба через суд. По ее словам, причал особняка был разрушен, а ее дети получили психологическую травму. Размер компенсации не указывается.

Отмечается, что инцидент произошел во время экскурсии по Босфору, когда паром по неизвестной причине начал дрейфовать в сторону особняка. Сначала он задел яхту, пришвартованную рядом со зданием, а затем и сам дом.