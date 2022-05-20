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Тяжелораненых из "Азовстали" удалось эвакуировать с последующим обменом

Тяжелораненых из "Азовстали" удалось эвакуировать с последующим обменом Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко заявил об эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" и назвал условия Украины, при которых она происходит.
В регионе
20 мая 2022 г. 14:44
Тяжелораненых из Азовстали удалось эвакуировать с последующим обменом

Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко заявил об эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" и назвал условия Украины, при которых она происходит.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом обращении Прокопенко.

Он отметил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок мы постоянно говорили на трех важнейших для нас условиях: гражданские, раненые и погибшие. Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - рассказал он о ходе эвакуации.

17 мая Украина начала операцию по спасению бойцов "Азовстали". Пока Минобороны не раскрывают детали эвакуации раненых украинских военных с территории завода в Мариуполе.

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Версия на азербайджанском языке “Azov”un komandiri: “Ali rəhbərlik Mariupolun müdafiəsini dayandırmaq əmri verib”

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