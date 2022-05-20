Тяжелораненых из "Азовстали" удалось эвакуировать с последующим обменом

Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко заявил об эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" и назвал условия Украины, при которых она происходит.

Командир "Азова", подполковник Денис Прокопенко заявил об эвакуации тяжелораненых бойцов с "Азовстали" и назвал условия Украины, при которых она происходит.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в новом обращении Прокопенко.

Он отметил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города.

"Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок мы постоянно говорили на трех важнейших для нас условиях: гражданские, раненые и погибшие. Удалось эвакуировать гражданских, тяжелораненые получили необходимую помощь - их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию. Относительно погибших героев - процесс продолжается. И надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина сможет с почестями похоронить своих героев", - рассказал он о ходе эвакуации.

17 мая Украина начала операцию по спасению бойцов "Азовстали". Пока Минобороны не раскрывают детали эвакуации раненых украинских военных с территории завода в Мариуполе.