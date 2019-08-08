Тяжёлое ДТП под Новороссийском, есть жертвы и пострадавшие - ВИДЕО

Под Новороссийском автобус и легковой автомобиль опрокинулись в овраг.
Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", в результате 44 человека были госпитализированы в местные больницы. Из них 13 пострадавших были экстренно прооперированы.
Согласно информации, при аварии также погибли женщина и два подростка.
Ранее жители региона под Новороссийском заявили, что развилка, где произошло опрокидывание автобуса в обрыв, является очень опасной и опубликовали видео с места происшествия.
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