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Тяжёлое ДТП под Новороссийском, есть жертвы и пострадавшие - ВИДЕО

Тяжёлое ДТП под Новороссийском, есть жертвы и пострадавшие

Под Новороссийском автобус и легковой автомобиль опрокинулись в овраг.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", в результате 44 человека были госпитализированы в местные больницы. Из них 13 пострадавших были экстренно прооперированы.

Согласно информации, при аварии также погибли женщина и два подростка.

Ранее жители региона под Новороссийском заявили, что развилка, где произошло опрокидывание автобуса в обрыв, является очень опасной и опубликовали видео с места происшествия.

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