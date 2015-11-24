Туркменский очевидец: Один из самолетов вернулся обратно, опасаясь быть сбитым

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Спустя полтора часа после падения самолета мы нашли двух пилотов, один из них был ранен, а другой невредим".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявили туркмены в районе Туркменской горы.

По их словам, русские пилоты спрыгнули с парашютом после того, как поняли, что попали на радары и могут быть сбиты.

Согласно информации, после того, как первый самолет был сбит, в районе Туркменской горы показался и второй самолет. Однако он вернулся обратно, опасаясь быть сбитым.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, неправильно говорить о том, что случай с "Су-24" повлияет на российско-турецкие отношения.

Отметим, что сегодня утром боевой самолет "Су-24" военной авиации России в Сирии нарушил воздушное пространство Турции. Военно-воздушные силы Турции сделали 10 предупреждений для того, чтобы самолет покинул территорию. После этого турецкие истребители F-16 сбили самолет.