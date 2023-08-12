Туркменистан выступил за укрепление научного сотрудничества в изучении водного баланса Каспия

Туркменистан выступает за усиление научного сотрудничества прикаспийских государств в изучении водного баланса и определении причин колебаний уровня Каспийского моря.

Туркменистан выступает за усиление научного сотрудничества прикаспийских государств в изучении водного баланса и определении причин колебаний уровня Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

"Острейшей проблемой является уменьшение площади водного пространства Каспия. В этой связи остро встает необходимость усилить научное сотрудничество в изучении водного баланса и определении причин колебаний уровня Каспийского моря с целью его прогнозирования, что имеет большое значение, как для сохранения экосистемы Каспийского моря, так и для экономик прибрежных регионов прикаспийских государств", - сказал он.