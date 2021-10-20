Туркменистан удвоил экспорт тепличных томатов в Россию

Туркменистан удвоил экспорт тепличных томатов в Россию.

Туркменистан удвоил экспорт тепличных томатов в Россию.

По информации аналитиков East Fruit, на фоне продолжающегося снижения импорта тепличных томатов в Россию в 2021 году, настоящей сенсацией года стала экспансия Туркменистана на этот рынок.

Как сообщает Report, за первые восемь месяцев 2021 году Туркменистан экспортировал в Россию уже 32,0 тыс. тонн тепличных томатов, что почти вдвое (на 92%) больше, чем за этот же период прошло года. Это обеспечило Туркменистану 4-ую позицию в рейтинге крупнейших поставщиков тепличных помидоров в РФ. При этом Туркменистан практически догнал по объёму поставок Узбекистан, который тоже нарастил экспорт за год, но не так существенно. Узбекский экспорт вырос на 55% до 37,4 тыс. тонн. Для сравнения, за этот же период поставки тепличных помидоров из Турции в Россию снизились на 2%.

Эксперты East Fruit считают, что если ранее Туркменистан был сравнительно небольшим поставщиком и не создавал значительной конкуренции другим участникам, то сейчас туркменские томаты довольно активно конкурируют на внешних рынках.