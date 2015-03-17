Туркменистан инициирует создание регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В Японии продолжается Третья Всемирная конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, выступая перед ее участниками, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что его страна готова предоставить в Ашхабаде помещение для Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Глава Туркменистана высказался за создание эффективных многосторонних механизмов по уменьшению опасности катастроф. Президент высказался за включение вопроса о создании Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, в Рамочную программу действий по снижению риска стихийных бедствий после 2015 года.



Говоря о Каспийском регионе, президент сообщил, что в сентябре прошлого года президентами пяти прикаспийских государств было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на Каспийском море. Он рассказал также о предпринятых шагах по формированию национальной стратегии действий по снижению рисков стихийных бедствий.

Напомним, что Всемирная конференция в Японии начала работу 14 марта и продлится до 17 марта. В ней участвуют около 20 глав государств и правительств, многие министры и другие представители государств-членов ООН.