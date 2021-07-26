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Tуркменгаз, Tуркменнефть, Tуркменгеология и ТКНПЗ переходят на цифровое управление

Tуркменгаз, Tуркменнефть, Tуркменгеология и ТКНПЗ переходят на цифровое управление Государственные концерны «Tуркменгаз», «Tуркменнефть» и госкорпорация «Tуркменгеология», а также Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) начинают переход на цифровое управление производством.
В регионе
26 июля 2021 г. 16:10

Государственные концерны «Tуркменгаз», «Tуркменнефть» и госкорпорация «Tуркменгеология», а также Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) начинают переход на цифровое управление производством.

Как сообщает Report, о создании в этих ключевых подразделениях туркменского ТЭК отделов цифровизации доложил на заседании правительства вице-премьер Шахым Абдрахманов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил роль цифровых технологий для повышения конкурентоспособности нефтегазовой индустрии страны, продвижения ее позиций на мировом рынке и своим постановлением утвердил новые структуры центральных аппаратов названных ведомств.

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