Turkish Airlines продлили отмену рейсов в Брюссель до 1 апреля

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил об отмене рейсов в Брюссель до 1 апреля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за терактов в аэропорту Брюсселя компания отменяет полеты в этот город до 1 апреля включительно", - говорится в сообщении Turkish Airlines, размещенном на официальном сайте компании.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".