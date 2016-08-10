Турецкий военачальник запросил убежище в США

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Турецкий военачальник добивается убежища на территории США, отказавшись вернуться на родину по требованию Анкары.

Как передает Report, об этом сообшило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в командовании ВС Соединенных Штатов.

По их сведениям, речь идет о первом подобном прецеденте в США, который обусловлен недавней попыткой переворота в Турции. Военачальник, имя которого источники не разглашают, находился в служебной командировке и был прикомандирован к штаб-квартире командования одной из структур НАТО в Норфолке (штат Вирджиния).

В посольстве республики в Вашингтоне агентству сообщили, что в прошлом месяце поступил ордер на арест контр-адмирала ВМС Мустафы Угурлу. Он не подчинился приказу своего начальства вернуться на родину.